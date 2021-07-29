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Gündem Manavgat’taki felaketi sunan TRT muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı
Gündem

Manavgat’taki felaketi sunan TRT muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı

Antalya Manavgat’ta meydana gelen orman yangınını sunan TRT muhabiri zor anlar yaşadı. Yangında küle dönen mahalleyi gören muhabir gözyaşlarını tutamadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 10:24:00 -

TRT Haber muhabiri Onur Altan, Manavgat’ta küle dönen mahalledeki son durumu paylaşırken canlı yayında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Manavgat ilçesinde 4 noktada orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ilçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki evlere sıçradı. Bu anları canlı yayında anlatan TRT Haber muhabiri Onur Altan, küle dönmüş mahalleyi anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Altan’ın, canlı yayında boğazı düğümlenirken, "Çok zor bir durum" diyerek, gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

 Sesi titreyen muhabir, bilgi vermekte zorlanırken TRT spikeri Aslı Noyan, "Onur belki de muhabirlik hayatının en zorlu yayınlarından birini yapmaktasın. Çünkü birkaç yayındır sesinin titrediğini hissediyoruz. Bizim içim yürek yakan görüntüler senin gibi bu olaya tanıklık edenler, zarara uğrayan vatandaşlar için dayanması çok zor görüntüler" dedi.

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Yorumlar

Üstad Kadir Mısıroğlu

Hdp ve oy veren teröristler oldukça daha çok yangın olur. Devlet ben devletim diyorsa bu yakaladıkları kişileri ateşe atacak.
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Bence de

Teröriste arka çıkanlara oy verenler de teröristtir!!!
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