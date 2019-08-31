Manavgat’ta zafer coşkusu yaşandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıldönümü, Manavgat’ta Fener alayı ve Kurtalan Ekspresi konseriyle coşkulu bir şekilde kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü dolayısıyla Manavgat Belediyesi fener alayı yürüyüşü ve Kurtalan Ekspres konseri düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşın katılımı, Manavgat Belediyesi’nin dağıttığı bayrak ve meşaleler ile fener alayı yürüyüşü gerçekleşti. Fener alayı yürüyüşü, Yapay Şelale kavşağını takip ederek, Atatürk Kültür Merkezi’nde sona erdi. Binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşüne Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katılarak, halkı selamladı, bayramlarını kutladı. AKM’ye ulaşan vatandaşlar saygı duruşu ve İstiklal Marşını büyük bir coşkuyla hep birlikte okudu. Havai fişek gösterisinin ardından Türkiye’nin en sevilen Anadolu Rock gruplarından Kurtalan Ekspres sahne aldı. Kurtalan Ekspres grubundan Bülent Güven, Akın Eldes, Mustafa Telli, Yusuf Uğurer ve Ahmet Güvenç, en sevilen şarkılarını Manavgat halkı için seslendirdi. Grup üyeleri, grubun kurucularından olan Barış Manço, Cem Karaca ve Bahadır Akkuzu’yu da anmayı ihmal etmedi. Kurtalan Ekspres’in söylediği Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş şarkılarına, binlerce Manavgatlı da hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser sonunda grup İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı’nı söyleyerek, bir kez daha zafer bayramı coşkusu yaşattı. Kurtalan Ekspres grubuna teşekkür plaketini Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu takdim etti.