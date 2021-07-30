Manavgat'ta yangın çıkarma şüphesi mahalleyi ayaklandırdı! Bölgeye ekipler sevk edildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda başlayarak şehir merkezine sıçrayan yangın hala söndürülemezken; Hocalı Mahallesi’nde bir grup genç, şüphelendikleri aracı durdurdu. İki grup arasında çıkan kavganın yayılmasının ardından mahalleli sokağa dökülürken olayla bir kişi bıçakla yaralandı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir grup genç, yangın çıkarma bahanesiyle köye geldiklerini iddia ettikleri bir aracın önünü kesti. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, jandarma ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Yangın çıkardıkları iddiasıyla aracı durdurdular
Alınan bilgiye göre, Hocalı Mahallesi’nde bir grup genç, bir araçta bulunan 2 kişinin yangın çıkarma bahanesiyle geldikleri iddiasıyla aracı durdurmak istedi. İki kişi ve gençler arasında tartışma yaşanmaya başladı.
Bir kişi bıçaklandı
Kavgaya dönen tartışmada durdurulan araçtaki bir kişi, mahalle gençlerinden birisini bıçakla yaraladı.
2 şüpheli gözaltına alındı
Yaşanan arbede ve kavga görüntülerinin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından bölgeye diğer mahalle sakinleri de geldi. Yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri bıçaklama olayına karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Mahalleli şüphelileri vermek istemedi
Gözaltına alma sırasında da mahalleli şüphelileri vermek istemedi. Jandarma tarafından kalabalık grubun arasından alınan şüpheliler araca bindirildi. Ekipler Karaöz Koyu girişine geldiğinde ise kalabalık bir grup jandarma aracının önünü kesti. Öfkeli grup, jandarma aracındaki şahısların kendilerine verilmesini isterken, kalabalık her geçen dakika daha da arttı.
Jandarma ve polis ekipleri, arbedeyi önlemek için zaman zaman biber gazı kullanırken, aracın etrafını saran kalabalık grubun sık sık terör aleyhinde slogan attığı görüldü.
Ekipler sevk edildi
Olay sebebiyle bölgeye takviye jandarma birlikleri ve özel harekat polisleri sevk edildi.