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Manavgat'ta tur minibüsü ile cip çarpıştı: 8 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile cipin çarpışması sonucu 8 turist yaralandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:52
Manavgat'ta tur minibüsü ile cip çarpıştı: 8 yaralı

Turistleri taşıyan Ramazan Akbaba yönetimindeki üstü açık cip,Çavuşköy Kavşağı yakınlarında Pirol Kasım idaresindeki tur minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, devrilen cipteki 5'i Alman,3'ü İngiliz olmak üzere 8 turist yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:52
  1. Çavuşköy Kavşağı
  2. Tur minibüsü
  3. Cip
  4. Alman
  5. İngiliz
  6. 112 Acil Servis ekipleri

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