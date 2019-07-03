Manavgat'ta tur minibüsü ile cip çarpıştı: 8 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile cipin çarpışması sonucu 8 turist yaralandı.

Turistleri taşıyan Ramazan Akbaba yönetimindeki üstü açık cip,Çavuşköy Kavşağı yakınlarında Pirol Kasım idaresindeki tur minibüsü ile çarpıştı. Kazada, devrilen cipteki 5'i Alman,3'ü İngiliz olmak üzere 8 turist yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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