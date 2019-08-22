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Manavgat’ta traktör uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya Manavgat’ta bir traktörün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
Manavgat’ta traktör uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya Manavgat’ta bir traktörün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Uzunlar Mahallesi’nde, Mehmet Ak’ın kullandığı 07 LF 056 plakalı traktör, Cinli koyak mevkiinde rampadan indiği sırada yaklaşık 20 metre aşağıya yuvarlanarak devrildi. Traktörde yolcu olarak bulunan Mehmet Yıldız traktörün altında sıkışırken, yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Ak, yola çıkarak yardım istedi. Yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiyesi kurtarma ekibi traktörün altında sıkışan Mehmet Yıldız’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Yarılar olay yerinde 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Yıldız Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Orman İşletmesinden emekli olduğu bildirilen Mehmet Yıldız’ın çevresinde ’Ormancı Pala’ olarak tanındığı belirtildi.


Diğer taraftan, kaza yapan Mehmet Ak ve Mehmet Yıldız’ın, Uzunlar Ada Sokakta yaşamını yitiren bir yakınlarının taziyesinden döndükleri bildirildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
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