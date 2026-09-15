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Yerel Manavgat’ta tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

Manavgat’ta tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Manavgat’ta tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada, infaz ve koruma memuru olarak görev yapan 34 yaşındaki Ahmet Sevim yaşamını yitirdi.

D-400 karayolunda Manavgat’tan Antalya yönüne giden Ahmet Sevim’in kullandığı 34 PTL 247 plakalı otomobil, Taşağıl Kavşağı’na yaklaşık 200 metre kala aynı yönde ilerleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Kaza, D-400 karayolunun Taşağıl Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat’tan Antalya yönüne seyreden Ahmet Sevim’in kullandığı 34 PTL 247 plakalı otomobil, Taşağıl Kavşağı’na yaklaşık 200 metre mesafede aynı yönde ilerleyen Birol K. yönetimindeki 07 CGN 631 plakalı, 07 CGN 579 dorse plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından tankerin arkasına sıkışan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Sevim (34) yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Sevim’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Talihsiz sürücünün Manavgat Ilıca Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz ve koruma memuru olarak görev yaptığı bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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