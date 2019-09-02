Manavgat’ta sahte içki operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side turizm merkezinde bir otelde jandarma tarafından yapılan aramada 350 litre sahte içki ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turizm bölgelerinde sahte ve gümrük kaçağı alkollü içki satışına karşı mücadelesini sürdürdü. Side turizm merkezinde bulunan bir otelde sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama sonucu 350 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Konu ile ilgili adli ve idari işlemler devam ediyor.