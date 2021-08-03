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Gündem Manavgat'ta içler acısı görüntü! Yangının söndürüldüğü alan havadan görüntülendi
Gündem

Manavgat'ta içler acısı görüntü! Yangının söndürüldüğü alan havadan görüntülendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve birçok alana yayılan yangında söndürülen ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 20:13:00 - 2021-08-03 20:23:41

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında zarar gören ve söndürülen ormanlık alanlar havadan drone ile görüntülendi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Manavgat’ın 4 farklı noktasında 28 Temmuz’da öğle saatlerinde başlayan ve bir haftadır devam eden orman yangını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor.

Havadan görüntülendi

 

Birçok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı yandı. Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken, yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi.

Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda, sadece yanmayan birkaç alan ve yolların ayırt edilebildiği görüldü.

Çam fidanlarının yanarak kuru ve siyah bir dal haline kaldığı görülen görüntülerde, yangının önünde ne varsa yaktığı gözlemlendi. Öte yandan Naras Baraj Göleti’nin manzarası ve etrafındaki yanan alanlar da görüntülendi.

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