Manavgat’ta büyük yangın
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Antalya Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle ilerliyor. NTV'ye konuşan Manavgat Kaymakamı Yiğit, bazı mahallelerdeki evlerin boşaltıldığını belirterek, "Görülmemiş bir şey, çok üzücü" dedi. Alevlerin boşaltılan bazı binalara ulaştığı, yaralılar olduğu belirtiliyor. Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye ediliyor.