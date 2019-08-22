0553 313 94 23

Manavgat’ta 1 kişi denizde boğuldu

Antalya Manavgat’ta denize giren 1 kişi boğuldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:27
Manavgat’ta 1 kişi denizde boğuldu

Antalya Manavgat’ta denize giren 1 kişi boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özgören (39), Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde Çenger Mahallesinde bulunan Amelia Beach otel sahilinden denize girdi. 50 metre açıldıktan sonra boğulma tehlikesi yaşayan Mustafa Özgören, kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Özgören’in bedeni yaklaşık 10 dakika sonra kıyıya vururken, yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Özgören, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Aslen Konya Ermenek nüfusuna kayıtlı olan Mustafa Özgören’in Alanya’da ikamet ettiği ve yakın zamana kadar Alanya’da pazarcılık yaptığı bildirildi. Mustafa Özgören’incenazesi Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alparslan Kuytul davasında flaş gelişme!
    1. Alparslan Kuytul davasında flaş gelişme!
    2. Johnson Almanlardan sonra Fransızları..
    3. ‘Bir İmparatorluk Mirası: Osmanlı..
    4. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    5. Muğla'da turistlere yunus sürprizi
    6. Kayalıklardan düşen çoban askeri..
    7. Alanya’da koruma altındaki kum..
    8. Fethiye’deki yangın kısa sürede..
    9. Pendik’te kamyon ile minibüs çarpıştı:..
    10. Selçuklu Fotoğraf Sergisi açıldı
    11. ABD büyükelçiliğinden terör..
    12. Manavgat'ta denize giren kişi boğuldu
    13. M3 para arzı arttı
    14. Spor Bilimleri Fakültesine Aşkaleli..
    15. Efeler’de pazaryerlerine yeni..
    16. Kozlu’da kuvvetli yağış sonrası heyelan
    17. Sakarya'dan 131 ülkeye ihracat!
    18. Çaydanlık seti çaldığı mağazadan bu..
    19. Dehşet saçan eski astsubaya çelik..
    20. Merkez Bankası rezervleri
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal