Manavgat yangınını çıkardıkları iddia edilen 3 şüpheliye linç girişimi!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda başlayarak şehir merkezine sıçrayan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yakalanan şüpheliler, bölge halkı tarafından linç edilmeye çalışıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehir merkezine sıçrayan ve bazı mahalleleri küle döndüren yangını çıkardıkları iddia edilen kişiler, bölge halkı tarafından linç edilmeye çalışıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen hala söndürülemedi.
Yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında 3 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda insan mağdur oldu. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, vatandaşlar bölgeden tahliye edildi.
Jandarma ekipleri şüphelileri yakaladı
Söndürme çalışmaları devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen kişiler jandarma tarafından yakalandı.
Yangını çıkardığı iddia edilen kişilerin yakalandığını öğrenen bölge sakinleri olay yerine koştu.
Bölge halkı linç etmeye kalkıştı
Halk, jandarmanın yakaladığı şahısları linç etmeye kalktı.
Yaşanan o anlar kameralara yansırken, jandarma ekipleri vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.