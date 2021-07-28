Manavgat yangını neden çıktı? Antalya Manavgat yangını son dakika!

Yaz ayının gelmesiyle yangın vakaları da artmaya başladı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada başlayan orman yangını vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Manavgat ilçesinde başlayan yangının kaza mı sabotaj mı olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen devamı…

Manavgat yangını neden çıktı?

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit yaptığı son dakika açıklamasında, yangının çıkış nedeniyle ilgili de değerlendirmede bulundu. Yiğit, "Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Sebebi ile ilgili yoğun bir çalışma söz konusu. Sebebini yetkililer açıklayacak." dedi.

Ayrıca yangın ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Antalya'dan yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 13 dakika sonra ilk müdahale yapıldı. 50 km'den daha fazla esen rüzgarla karşı karşıyayız. Yangın 4 noktadan çıkmış gözüküyor. Yangın şu an itibariyle ilerlemesi ile ilgili maalesef yangının ilerlemesine neden oluyor. 4 mahallemizi maalesef tahliye etmek durumunda kaldık. Daha fazla yerin tahliye edilmesi gerekirse Valiliğimiz bu konuda gerekli adımları atacak. 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Arazözümüz devrildi, şoförün durumu ağır. 28 mahalleye enerji nedeniyle su verilemiyor. Adana'da Kadirli, Karaisalı'da 2 yangın devam ediyor, Mersin'de bir yangın devam ediyor." ifadelerini kullandı.