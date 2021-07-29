Manavgat orman yangını kaç kişi öldü? Orman yangını ölenlerin sayısı kaç?

Manavgat orman yangını son dakika! Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Manavgat orman yangını kaç kişi öldü?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş’ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

Yangında mahsur kalanlar kurtarıldı mı?

Manavgat yangın son dakika! Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, orman yangını sonrası Oymapınar Barajı'ndaki bir restoranda mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklama da ise, Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınında, 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 122 vatandaşın etkilendiğini, 58 vatandaşın da tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.