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Ekonomi Manavgat muzda rekor kırıyor! Türkiye'deki her 5 muzdan biri orada yetişiyor ancak ithalat kabusu üreticiyi vuruyor!
Ekonomi

Manavgat muzda rekor kırıyor! Türkiye'deki her 5 muzdan biri orada yetişiyor ancak ithalat kabusu üreticiyi vuruyor!

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Manavgat muzda rekor kırıyor! Türkiye'deki her 5 muzdan biri orada yetişiyor ancak ithalat kabusu üreticiyi vuruyor!

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Muz Birliği Başkanı Önem Gök, tarım sektöründe devasa boyutlara ulaşan muz üretimiyle ilgili çarpıcı verileri açıkladı. Türkiye’deki toplam muz üretiminin yüzde 20’sini tek başına karşılayan Manavgat'ın, 2026 yılı sonunda 170 bin tonun üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırmayı hedeflediğini belirten Gök, yerli üreticinin belini büken acı gerçekleri de bir bir ifşal etti.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Muz Birliği Başkanı Önem Gök, Türkiye'de üretilen muzun yaklaşık yüzde 20'sinin Manavgat'ta yetiştirildiğini belirterek, "Bu da ülkemizde üretilen her 5 muzdan 1'inin Manavgat'ta yetiştiği anlamına geliyor. 2026 yılında üretimimizi 170 bin tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

MATSO ve Manavgat Muz Birliği Başkanı Önem Gök, Muz Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle MATSO hizmet binasında istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda artan üretim maliyetleri, ithalatın yerli üretici üzerindeki etkileri, su kaynaklarının verimli kullanılması ve sektörün geleceğine yönelik çalışmalar ele alındı. Manavgat'ın örtü altı tarım yatırımlarıyla Türkiye'nin önemli muz üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Gök, "2025 yılında 168 bin tonluk üretimle ülkemizin toplam muz üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşıladık. Yani Türkiye'de üretilen her 5 muzdan 1'i Manavgat'ımızda yetişiyor. Bu, ilçemizin tarımsal üretimde ulaştığı gücü açıkça ortaya koyuyor. 2026 yılında ise üretimimizi 170 bin tonun üzerine çıkararak yeni bir rekora ulaşmayı hedefliyoruz. Muz üretimi, ilçemizde istihdamdan paketlemeye, lojistikten ticarete kadar birçok alana önemli katkı sağlıyor" dedi.

"Yerli üreticimizin rekabet gücünü korumalıyız"

Muz ithalatındaki artışın yerli üretici üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Gök, "Türkiye'nin muzda kendi kendine yeterlilik oranı yüzde 80,7 seviyesinde olmasına rağmen 2025 yılında ithalat yüzde 5,1 artarak 213 bin tonu aştı. Üreticilerimiz yatırımlarıyla üretim kapasitesini artırırken, ithal ürünlerin iç piyasada oluşturduğu rekabet baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Yerli üreticimizin emeğini korumak için piyasa ve gümrük denetimlerinin etkin şekilde sürdürülmesi, yerli üretimi destekleyecek tedbirlerin alınması gerekiyor" diye konuştu.

Enerji, gübre ve sulama maliyetlerindeki artışın üreticilerin üzerindeki yükü ağırlaştırdığını belirten Gök, "Üretimin sürdürülebilirliği için girdi maliyetlerini azaltacak desteklerin geliştirilmesi ve üreticilerimizin rekabet gücünün artırılması büyük önem taşıyor" dedi.

 

"Su kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız"

Tarımsal üretimde suyun önemine dikkat çeken Gök, "Kontrollü sulama sistemlerini ve modern seracılık uygulamalarını yaygınlaştırarak hem üretim maliyetlerini azaltmalı hem de su kaynaklarımızı korumalıyız. Üretimimizi artırırken doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini de gözetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Üreticilerimizin sorunlarına çözüm üreteceğiz"

Sektör temsilcileriyle istişareye önem verdiklerini vurgulayan Gök, "Üreticilerimizin taleplerine ve sorunlarına çözüm üretmek, Manavgat'ımızın muz üretimindeki güçlü konumunu daha ileriye taşımak için çalışacağız" dedi.

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