Manavgat Karavca grup yolu yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki yolları güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Manavgat’ın Karavca, Güzelyalı, Saraçlı ve Belenobası mahalleleri grup yolunun asfalt öncesi bakım ve onarımını yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı grup yolu üzerinde bulunan köprüleri eski ve dar olmasından dolayı daha önce yenilemişti. Ekipler, şimdi de grup yolunun bozulan kısımlarını sökerek tekrar onarıyor ve şarampolleri temizliyor. Sulanıp, silindir vasıtasıyla sıkıştırılan yolun uzun ömürlü olması sağlanıyor. Grup yolunun Karavca-Saraçlı Kavşağı’ndan Saraçlı Mahallesi’ne doğru olan bölümde alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ve yakında sathi asfaltla kaplanacağı belirtildi.