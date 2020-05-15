Manavgat Belediyesinden sokağa çıkan gençlere maske

Manavgat Belediyesi, 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 15 ile 20 yaş arasındaki gençlerin gönül rahatlığı ile dışarıda gezebilmeleri için maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Manavgat Belediyesi maske dağıtımını Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı önünde kurduğu stantlardan gerçekleştirdi. Saat 11.00 itibariyle cadde ve sokaklarda özgürce gezen gençler, Manavgat Belediyesinin maske dağıtımından dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirerek Manavgat Belediyesi çalışanlarına ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise yaptığı açıklamada gençlerin uzun bir aradan sonra sokağa çıkmalarının mutluluğunu birlikte yaşadıklarını belirterek maske dağıtımını onların sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “ 15 ile 20 yaş arasındaki çocuklarımızın uzun bir aradan sonra sokaklarımızda özgürce gezmesini görmek bizleri de oldukça mutlu etti. Onların sağlıklı ortamda gönül rahatlığıyla gezebilmeleri amacıyla belediyemiz, Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı önünde maske dağıtımı gerçekleştirdi. Manavgat Belediyesi, kentte yaşayan bütün vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli bütün çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecektir.” dedi.