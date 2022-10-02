Mamaklı vatandaşlar Yeşil’e doyacak!

YENİ AKİT ANKARA

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak’lı vatandaşları sevindiren bir paylaşım yaptı. Vatandaşların şehrin stresinden uzaklaşmak ve kafa dinlemek için gittiği Mutlu Ege Millet Bahçesi’nin 200.000 m2 alanı yeşille buluşturucaklarını söyledi.

“#YeşilDostuBelediyeMamak böyle olur” etiketiyle paylaşım yapan Köse, “Mutlu Ege Millet Bahçemizde 200.000 m2 alanı Yeşille Donatıyoruz. Ve 2 Tenis Kordu, 2 Voleybol, 2 Futbol ve 4 Basketbol Sahası, Masa Tenisi, Sosyal Tesisler, Bisiklet ve Koşu Parkuru, Çocuk Parkı, Salıncaklar” kurulacağını ifade etti.