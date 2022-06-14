Mamak Mutlu Mahallesi TOKİ kura sonuçları: TOKİ e devlet kura sonucu sorgulama!
Mamak Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi TOKİ kura çekilişi gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile gerçekleştirilen kura çekiminde hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Mamak kentsel dönüşüm kura çekimi sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile gerçekleştirilen kura çekiminde hak sahipleri belirlendi. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde 61 hektar alan üzerinde gerçekleştirilen projede toplamda 97 blok inşa edilecek. 2+1 daire, 3+1 daire, 4+1 daire ve 5+1 daire tipinde inşa edilecek olan 1.127 daire için hak sahipleri tek tek belirlendi.
Kura çekimi öncesi konuşma yapan Bakan Kurum son yaşanan sel felaketine değinerek vatandaşı kaderine terk etmeyeceklerini belirterek tüm yaraları saracaklarını söyledi. Mamak Mutlu Mahallesi TOKİ kura sonuçları akşam saatlerinde TOKİ’nin internet sitesi üzerinden ve e devlet üzerinden sorgulanabilecek.TOKİ E-devlet kura sonucu sorgulama ekranı