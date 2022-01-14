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Spor Mamadou Fall kimdir? Mamadou Fall kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?
Spor

Mamadou Fall kimdir? Mamadou Fall kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?

Futbolda ara transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. Kasımpaşa, Senegalli futbolcu Mamadou Fall ile anlaştı. Peki, Mamadou Fall kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-01-14 16:44:00 -
Mamadou Fall kimdir? Mamadou Fall kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 30 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Mamadou Fall ile sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Charleroi'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall, Kasımpaşa'mızda!" ifadesi kullanıldı.

Futbolseverler ise Mamadou Fall’ın hangi takımlarda oynadığını, kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Mamadou Fall kimdir?

Mamadou Fall kimdir? Mamadou Fall kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?

Senegalli futbolcu 31 aralık 1991'de dünyaya geldi. Son olarak Belçika Ligi'nde RSC Charleroi takımında forma giydi. RSC Charleroi  formasıyla Mamadou Fall 141 maça çıkıp 28 gol attı.

 

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