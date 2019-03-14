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Malullük maaş hesabı farklıdır

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun malulen emeklilikle ilgili gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

14 Mart 2019 Perşembe 11:46
Malullük maaş hesabı farklıdır

Soru: Ben trafik kazası nedeniyle engelli oldum. Yüzde 67 raporum var. Prim günüm 5180 gün ve 345 gün eksiğim var. Ayrıca emeklilik yaşıma da iki sene var. Malulen emekli olsam maaşım düşer mi?

Hacı Ali B.

Cevap: Prim gününün emekli aylığa etkisi var ancak husus malullük aylıkları için geçerli değil. SSK statüsünden malullük aylığı bağlanacak sigortalının 2000 yılından önce ödenmiş primi varsa prim günü 7639 günden az ise 7639 gün prim varmış gibi, 1.1.2000-30.9.2008 arası ödenmiş primi 8100 günden az ise 8100 gün prim varmış gibi, 1.10.2008 sonrası ödenmiş primi varsa prim günü 7200 günden az olsa bile 7200 gün prim varmış gibi malullük aylık hesabı yapılır. Bunun sonucunda malullük aylığı yüksek olur. Dolayısıyla malullük aylığı miktarı ile prim günü arasındaki bağın zayıf olduğunu söyleyelim. İki sene beklemek yerine malulen hemen ve daha yüksek maaş bağlanacağından malullük aylığı müracaatı yapmanızı öneririm.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:46
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