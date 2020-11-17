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Ekonomi Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?
Ekonomi

Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?

Merak edilen Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:30:00 -
Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?

Soru: Babamın 1989 yılında başlamış ve toplamda 1325 gün sigorta prim ödemesi bulunuyor. Askerliğini 540 gün yapmış. Babam yüzde 79 engelli olduğu için çalışamıyor. Babamı malulen emekli yapabilir miyiz, Raporu üç yıl önce alındığı için yeni rapor almamız gerekir mi? Hacer Y.

Cevap: Sigortalı olduğu tarihte sağlıklı olmakla birlikte daha sonra malullük derecesinde engelli hale gelen yani tek bir rahatsızlık için en az yüzde 60 engeli bulunan sigortalılara malullük aylığı bağlanır. Ancak malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının 10 yıl sigortalılık süresinin bulunması ve en az 1800 gün prim ödemesinin olması gerekiyor. Mevcut prim gününü askerlik borçlanması ile 1800 güne çıkardıktan sonra SGK’ya malullük aylığı için müracaat yapmalısınız. SGK sizi hastaneye sevk ederek malullük sürecini başlatacak ve malul kararı verilmesi halinde de malullük aylığını bağlayacaktır.

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