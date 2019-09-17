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Malulen emeklilik maaşları ne kadar? Malulen emeklilik şartları 2019

Malulen emeklilik şartları, malulen emeklilik yaşı ile malulen emeklilik başvuru nasıl yapılır? soruları malulen emekli olan ya da olacaklar tarafından sorgulanmakta. Malulen emeklilik şartları 2019. İş kazası veya meslek hastalığıyla meslekte kazanma gücünün veya başka bir sebeple çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybeden kişi malul sayılır. Peki Bir kişi malul sayılabilmesi için ne kadar prim ödemeli? Malulen emeklilik raporu yüzde kaç olmalı? Malulen emeklilik yaşı kaçtır? 4/b’li malulen emeklilik şartları neler? 4/b’li malulen emeklilik SSK borcu olursa emekli olunur mu?

17 Eylül 2019 Salı 13:01
Malulen emeklilik maaşları ne kadar? Malulen emeklilik şartları 2019

Malulen emeklilik şartları, malulen emeklilik yaşı ile malulen emeklilik başvuru nasıl yapılır? soruları malulen emekli olan ya da olacaklar tarafından sorgulanmakta. Malulen emeklilik şartları 2019. İş kazası veya meslek hastalığıyla meslekte kazanma gücünün veya başka bir sebeple çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybeden kişi malul sayılır. Peki Bir kişi malul sayılabilmesi için ne kadar prim ödemeli? Malulen emeklilik raporu yüzde kaç olmalı? Malulen emeklilik yaşı kaçtır? 4/b’li malulen emeklilik şartları neler? 4/b’li malulen emeklilik SSK borcu olursa emekli olunur mu?

Engelli erken emeklilik son dakika haberlerini buradan takip edebilirsiniz. İş kazası veya meslek hastalığıyla meslekte kazanma gücünün veya başka bir sebeple çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybeden kişi malul sayılır. Ancak malullüğe sebep olan rahatsızlığın sigortalılık sonrası gerçekleşmesi gerekir. NTV’den Prof. Dr. Cem Kılıç malulen emeklilik ile ilgili önemli bir yazıyı kaleme aldı. Malul sayılmak için çalışma gücünün kaybı yanında, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı var. Dolayısıyla malulen emeklilikte engelli emekliliğine göre daha zor şartlar söz konusu. 

Malulen emeklilik şartları 2019

Bir kişi malulen emekli olabilmesi için ne kadar prim ödemesi lazım?Bir kişi malul sayılabilmesi için en az 1.800 gün prim ödemiş olmalı. Eğer 1.800 gün prim ödemesi var ise SGK kişiyi rapor alması için sağlık kuruluşuna sevk etmekte ve raporun sonucu beklenmektedir. Sağlık kuruluşundan gelen raporda çalışma gücü kaybı yanında kişinin başka birisinin sürekli bakımına muhtaç olduğu da tespit edilirse başka bir koşul aranmaksızın malullük aylığı bağlanmakta.  Fakat gelen raporda böyle bir ibare yoksa ve çalışma gücü kaybının en az yüzde 60 olduğu tespit edilmişse, bu kez 10 yıldır sigortalı olma şartına bakılmaktadır. Malul sayılan kişi eğer en az 10 yıldır sigortalıysa malullük aylığına hak kazanmaktadır.

4/b’li malulen emeklilik SSK borcu olursa emekli olunur mu?

Diğer yandan malul sayılan kişi, eğer 4/b’liyani eski adıyla Bağ-Kur’luysa malullük aylığı bağlanması için SGK’ya borcu olmaması şartı da aranmaktadır. Ayrıca malul sayılmak için SGK’ya başvuru yapan fakat 1.800 gün primi olmayan kişiler askerlik, doğum borçlanmasıveya yurtdışı borçlanması ile 1.800 gün prim ödeme şartını yerine getirebilmektedirler.

Engelli ve malulen emeklilik arasındaki fark nedir?

Malullük aylığı ve engelli emekliliği bu nedenlerle farklı şartlara tabidir. Engelli sayılmak için çalışma gücünün en az yüzde 40 kaybedilmesi yeterli. Çalışma gücünü en az yüzde 40 kaybetmiş engellinin ilk kez sigortalı olduğu tarihe göre emeklilik koşulları belirlenmektedir. Malulen emekli olabilmek için ise çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmesi ve ayrıca prim ödeme ve sigortalılık şartlarının da yerine getirilmesi söz konusudur. Malullük için malullüğe konu rahatsızlığın sigortalılık sonrası gerçekleşmiş olması da şarttır.

Engelli emeklilik şartı SSK-Bağkur | Bağkur’lu erken emeklilik nasıl olur? Engelli bağkur emeklilik şartları neler?

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 13:01
  1. Malulen emeklilik maaşları ne kadar?
  2. Malulen emeklilik şartları 2019
  3. Malulen emeklilik şartları 2019 neler?
  4. Engelli ve malulen emeklilik arasındaki fark nedir?
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  32. doğum borçlanması

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