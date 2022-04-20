Malulen emekli olunca tazminat düşer mi? Malulen emekli olan ne kadar maaş alır?

Maluliyet bir hastalık veya kaza sonucu vücut bütünlüğünde oluşan yetersizlik, kısıtlılık, eksilme durumudur. Esasında tıbbi olarak özürlülük, maluliyet, engellilik durumları aynı kavramlardır. Ancak yasal olarak bu iki kavram birbirinden farklıdır. Bu fark, maluliyet veya özürlülük sonucunda hak edilen sosyal desteği karşılayacak sigorta ya da sosyal kurumların farklılığına göre ortaya çıkmaktadır.

Malulen emeklilik şartı nedir?

Kimler malulen emekli olur? Malulen emeklilik engel oranı ne kadar? İşçi sigortalı olarak 10 yıldır çalışıyor olmalıdır.

İşçinin asgari 1800 günlük prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.

Çalışanın, en az %60 güç kaybı yaşadığı, sağlık kurulu tarafından resmi raporlarla belirlenmelidir. Burada alınacak rapor herhangi bir devlet hastanesinden değil, SGK’nın sevk edeceği meslek hastalıkları hastanesinden alınmalıdır. Ayrıca bu iş gücü kaybının, çalışının işe başladığı tarihten sonra yaşanması gerekir.

Engelli emekliliği malulen emeklilikten farklı olsa da genellikle birbirleriyle karıştırılmaktadır. Yüzde 40 malulen emeklilik şartları şunlardır:

%40 ile % 49 arasında engelli olanlar 18 yıllık sigortalılık süresiyle birlikte minimum 4.100 gün şartını yerine getirirlerse engelli emeklisi olabilirler.

% 50 ile % 59 arasında engelleri olan sigortalılar ise 16 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3.700 gün şartını yerine getirdikleri vakit engelli emeklisi olmaya hak kazanırlar.

Malulen emekli olunca tazminat düşer mi?

Malulen emekli olabilmek için Sağlık Kurulu’ndan heyet raporu almanız lazım. Malullük durumunuz işinize engel ise işyeri sizden heyet raporu isteyebilir. Heyet raporu işe elverişli onayı vermezse işyeri sizi malulen emekli edebilir. Malulen emeklilikte alacağınız maaş daha düşük olur. Normal şartlarda emekli olanız durumunda alacağınız tazminat ile malulen emekli olacağınızda alacağınız tazminat farklı olur, daha düşüt tazminat alırsınız.