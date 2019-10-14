Malülen emekli olma şartları neler? Malül aylığı, çalışırken çalışma gücünü kaybeden ve maddi gelir elde edemeyenlerin geçimlerini sağlamaları için bağlanan bir destektir. Peki malulen emekli olarak işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

SGK uygulamasında, çalışma hayatında pozitif ayrımcılığa tabi tutulan engellilere, sağlık durumunun çalışmaya uygun olmaması halinde sigortalıların uğrayacağı gelir kayıplarının telafisi amacıyla malulen emeklilik hakkı da verilmektedir. Çalışma gücünü veya meslek kazanma yetisini kısmen veya tamamen yitirilmesinden kaynaklı sürekli bir gelir elde edilememesi durumuna yol açan fizyolojik risklere malullük denmektedir. Sigortalı çalışanın bu durumda kalmasının ardından mağdur olmaması ve geçimini sağlaması için gerçekleştirilen malullük sigortası da malul olma durumunda Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından malul aylığı bağlayarak gelir kaybını engellemeyi amaçlar. 1475 sayılı İş Kanununun 14’ncü maddesi uyarınca malullük aylığı almak amacıyla işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanılan hallerdendir.

En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün prim ödeyen sigortalılar hastalıkları nedeni ile çalışamadıkları ve bunun tespit edilmesi isteğine dair talep bir dilekçe ile bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne yapılır. Sigortalı bunun üzerine maluliyete esas rapor düzenlenmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilmiş hastanelerden birine sevk edilir.

Hangi hastalıklar malulen emeklilik maaşı almaya izin veriyor?

– Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

– Epilepsi

– Demans

– Beyin tümörleri

– Parkinson sendromu

– Serebral palsi

– Multiple Skleroz (MS)

– Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

– Şizofreni

– Bipolar bozukluk

– Görme azlığı

– Retina kanamaları

– Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

– Anemi

– Kol, bacak gibi organ kaybı

– Behçet hastalığı

– Gastrointestinal kanamalar

– Karaciğer sirozu

– Karaciğer nakli

– Kalp yetmezliği

– Kalp kapak hastalıkları

– Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

– Solunum sistemi hastalıkları

– Kalp nakli

– Böbrek nakli

– Akciğer nakli

– Tüberküloz

– AIDS

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