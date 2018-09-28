Maltepe'deki korkunç olayda takipsizlik!

Maltepe'de bir babanın evdeki pompalı tüfekle 2 ve 4 yaşlarındaki kızlarına ateş ederek öldürdükten sonra intihar ettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen takipsizlik kararında, Ali Yardım ile Dilek Yardım'ın evli oldukları ve bu evlilikten 2 yaşındaki Miray Hira ve 4 yaşındaki Elif Mina isimli 2 çocuklarının bulunduğu anlatıldı.

Boşanma aşamasında olan çiftin olay tarihinde ayrı yaşadıkları belirtilen takipsizlik kararında, mahkeme tarafından çocukların geçici velayetinin anne Dilek Yardım'a verildiği, baba ali Yardım ile çocuklar arasında da şahsi münasebet kurulduğu kaydedildi.

Takipsizlik kararında, boşanma süreci ve çocukların velayeti konularında sıkıntılar yaşayan Ali Yardım'ın, eşi ile barışmak için çaba sarfettiği, başarılı olamayınca da eşine karşı şiddete başvurduğu, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle de gözaltına alındığı aktarıldı.

Olay günü olan 2 Ocak 2018'de çocuklarını polis marifeti ile teslim alan Ali Yardım'ın evinde aldığı alkol ve yaşadıklarının etkisi ile bunalıma girdiği vurgulanan takipsizlik kararında, Ali Yardım'ın evinde bulundurduğu av tüfeği ile 2 kızını öldürüp eşi Dilek Yardım'ı telefonla aradığı, çocuklarını öldürdüğünü söyleyip aynı silahla da intihar ettiği kaydedildi.

Takipsizlik kararında, "Olayın üçüncü bir şahıs tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali de etraflı bir şekilde araştırılmışsa da otopsi tutanakları, olay yeri inceleme raporu, olay yeri krokisi, kriminal polis laboratuvarlarının ekspertiz raporları, tanık beyanları, iletişim tespit tutanakları birlikte değerlendirildiğinde eylem cinnet geçiren bir babanın çocuklarını ve sonra da kendisini vurması şeklinde değerlendirilmiştir." denildi. Bu nedenle, Elif Mina ve Miray Hira'nın öldürülmesi eyleminin şüphelisi olan baba Ali Yardım'ın ölmüş olduğu gerekçesiyle kovuşturma olanağının bulunmadığı aktarılan takipsizlik kararında, şüpheli Ali Yardım'ın silahla kendisini vurarak intihar eyleminde başkalarının dahili ve kusurunun bulunmadığı anlaşıldığı belirtildi.

Takipsizlik kararında, bu nedenle aralarında baba Ali Yardım, anne Dilek Yardım ve aile yakınlarının da bulunduğu 8 kişi hakkında "kasten öldürme" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

Kızlarını öldürüp intihar etmişti

Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde silah seslerinin duyulması üzerine çevre sakinleri polise haber vermiş, eve gelen ekipler Elif Mina (4), kardeşi Miray Hira (2) ile babaları Ali Yardım'ın (29) cesedini bulmuştu. Yapılan araştırmada, Ali Yardım'ın, kızlarını öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenmişti.

Baba Ali Yardım'dan ayrılma sürecinde olan ve sığınma evinde kalan anne Dilek Yardım ise olayın ardından, "Defalarca savcı ve polise başvurduğunu ama uzaklaştırma kararı aldıramadığını" iddia etmişti.

Olay tarihinde Başbakan olan Binali Yıldırım da anne Dilek Yardım'ın iddiaları üzerine, "kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının" araştırılması için inceleme talimatı vermişti.