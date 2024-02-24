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Yerel Maltepe'deki bir AVM'nin oyun parkında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yerel

Maltepe'deki bir AVM'nin oyun parkında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2024-02-24 06:57:00 -
Maltepe'deki bir AVM'nin oyun parkında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Maltepe'deki bir AVM'nin oyun parkında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi’nde bulunan bir AVM ‘de meydana geldi. AVM'de bulunan çocuk parkının oyun alanı içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat duman tahliyesi ve soğutma çalışması yaptı. İlk belirlemelere göre, olayda can kaybı yada yaralanma olmazken, AVM içerisinde bulunan çocuk oyun parkı alanında maddi hasar oluştu.

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