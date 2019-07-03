0553 313 94 23

Maltepe'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Maltepe'de sahil yolu Turgut Özal Bulvarı İdealepe Köprülü Kavşağı Maltepe yönünde seyreden otomobille köprülü kavşaktan sahil yoluna katılan başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışan araçlardan biri kontrolden çıkarak yolu ayıran refüjü aştı ve karşı şeritten gelen araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:21
Maltepe'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Maltepe’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sahil yolu Turgut Özal Bulvarı İdealepe Köprülü Kavşağı Maltepe yönünde seyreden S.Ö.’nün kullandığı 34 NF 6338 plakalı otomobil, köprülü kavşaktan sahil yoluna katılan Şafak E.’nin kullandığı 34 BF 6225 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu kontrolden çıkan otomobil yolu ayıran refüjü aşarak karşı şeritten gelmekte olan Sezgin V.’nin kullandığı 34 HK 6225 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu Şafak E. ve Sezgin V.'nin kullandığı araçta bulunan bir kadın yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle sahil yolunda oluşan trafik yoğunluğu kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:21
  1. Turgut Özal Bulvarı İdealepe Köprülü Kavşağı Maltepe yönü
  2. zincirleme trafik kazası
  3. Maltepe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atletizmde 13 madalya
    1. Atletizmde 13 madalya
    2. Meteorolojiden kritik uyarı!..
    3. Zanka kimdir? Zanka nereli ve kaç..
    4. Ergenekon yok imiş! Külahıma anlatın,..
    5. Dikili-Midilli seferleri başladı
    6. Üniversite yolunda yeniliklere açık..
    7. Halk plajına yapılan kaçak iskeleye..
    8. Aslanapa’da 25 bin 530 dekar zirai..
    9. Dumlupınar’da heykellere bakım ve..
    10. Medikal detoks ile sağlıklı zayıflayın
    11. Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    12. Almanya Schengen vizesi başvuruları..
    13. Selde kaybolan 2 kişiyi arama..
    14. Başkan Altun, Salı Pazarını Ziyaret..
    15. Düzce’de çarşıya gitmek içine evden..
    16. Pakistan'da havalimanında silahlı..
    17. Türkiye-Çin işbirliğiiçin potansiyel..
    18. Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı
    19. Maltepe'de zincirleme trafik kazası!..
    20. Cemallettin Latiç Türk edebiyatı’nda
    21. İlçe protokolünden şehit ailelerine..
    22. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    23. Ziraatli gençler Türkiye şampiyonu oldu
    24. Tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan..
    25. Nazım Hikmet Çankaya’da sanatın yeni..
    26. Brezilya, Arjantin’i devirdi final..
    27. Emekli temmuz zammı ne kadar 2019 en..
    28. Alanyaspor testten geçti
    29. Fenerbahçe'den "3 Temmuz" paylaşımı
    30. (Özel) Pendik’te iş adamına silahlı..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz