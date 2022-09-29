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Yerel Maltepe’de 'Yeditepe Huzur' denetimi
Yerel

Maltepe’de 'Yeditepe Huzur' denetimi

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 21:38:00 -
Maltepe’de 'Yeditepe Huzur' denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. Denetimlere İlçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Maltepe'deki denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurulup tek tek aranırken, sürücü ve araçların belgeleri incelendi. Şüpheli görülen kişiler kimlik sorgulamasından geçirildi.

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