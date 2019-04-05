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Maltepe'de tüm oylar yeniden sayılacak! Emsal olabilir!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin İstanbul Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunda, büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Maltepe'deki bu durumun tüm ilçeler için emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

05 Nisan 2019 Cuma 06:26
Maltepe'de tüm oylar yeniden sayılacak! Emsal olabilir!

Alınan bilgiye göre, yapılan iki ayrı başvuru üzerine, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu, 2 Nisan 2019'da geçersiz oyların, aynı gün verilen başka bir kararla da tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

İl seçim kurulu "sadece geçersiz oylar sayılacak" demişti

Bu bölgedeki İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait tüm oy pusulalarının sayımı devam ederken, İstanbul İl Seçim Kurulu 3 Nisan'da verdiği kararla sadece geçersiz sayılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılmasını kararlaştırdı.

Ak Parti'den YSK'ya başvuru

Bunun üzerine, AK Partinin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'ya başvurarak, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunda bütün sandıklarda büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımına başlandığını, birçok sandığın sayılarak tutanağa geçirildiğini belirtti.

Maltepe'de tüm sandıklarda büyükşehir oyları yeniden sayılacak

Özel başvurusunda, eksik inceleme neticesinde verilen kararın karmaşaya yol açtığı, bu nedenle İstanbul İl Seçim Kurulunun 3 Nisan tarihli kararının kaldırılarak Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunun 2 Nisan tarihli iki kararının gereğinin devam ettirilmesine karar verilmesini istedi.

Talep üzerine toplanan YSK, Maltepe 2. ilçe Seçim Kurulunca tüm oyların sayımına fiilen başlanmış olması nedeniyle İstanbul İl Seçim Kurulunun 3 Nisan 2019 tarihli kararının kaldırılmasına, Maltepe 2. ilçe Seçim Kurulunca tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümümün sayılmasına karar verdi.

 

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 06:55
  1. İstanbul
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