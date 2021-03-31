  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Maltepe’de pavyona çevrilen işyerine baskın kamerada
Gündem

Maltepe’de pavyona çevrilen işyerine baskın kamerada

Maltepe’de içerisinde 25 şahsın olduğu ve müşterilerle ilgilenen 10 kadının bulunduğu, adeta pavyona çevrilen iş yerine polis baskın yaptı. Baskında yakalanan kişilere toplamda 78 bin 750 TL para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 14:44:00 -

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince içerisinde çok sayıda kişinin bulunduğu bir iş yerine baskın düzenlendi. İddiaya göre lokanta ruhsatı bulunmasına rağmen adeta pavyona çevrilen iş yerine giren polis içeride 25 şahsın bulunduğunu ve 10 kadın şahsın da müşterilerle ilgilendiğini tespit etti. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan iş yerinin sahibi M.E. idari işlem yapıldı. İş yerinde bulunan şahıslara “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçlarından her bir şahsa ayrı ayrı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 78 bin 750 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan polis tarafından, iş yerine yine aynı sebeple geçtiğimiz günlerde baskın yapıldığı ve cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatlarında sert düşüş
Ekonomi

Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın fiyatları, haftaya ons başına 1.730 dolar civarında başladıktan sonra yükselen tahvil faizleriyle hafta başından bu yana 40 dolardan f..
Kuytul yine provokasyon peşinde: Akıl almaz ithamlarla iktidarı hedef aldı!
Gündem

Kuytul yine provokasyon peşinde: Akıl almaz ithamlarla iktidarı hedef aldı!

Alparslan Kuytul, Youtube kanalında katıldığı bir yayında, AK Parti iktidarını akıl almaz ithamlarla suçladı.
TRT açıkladı: En masum gerekçeyle bir hafta ara
Medya

TRT açıkladı: En masum gerekçeyle bir hafta ara

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı’nın 28. bölümü 30 Mart Salı akşamı yayınlandığı saatte ekranlarda yer almadı. TRT'den yapıl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay