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Seçim 2019 Sayfası

Maltepe'de oy sayımı durduruldu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 1. ve 2. seçim kurullarınca, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptaline karar verildi.

14 Nisan 2019 Pazar 23:16
Maltepe'de oy sayımı durduruldu

Edinilen bilgiye göre, ayrı ayrı toplanan Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımları oy çokluğuyla iptal etti.

İlçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğu ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, toplam oyların yaklaşık 5/6'sı ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak.

Karar, AK Parti, MHP, Saadet Partisi üyeleri ve iki memur üyenin oylarıyla alındı.

CHP, İlçe Seçim Kurulu kararlarının yazılmasının ardından itiraz etmeye hazırlanıyor.

 

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 23:30
  1. seçim
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  3. ysk
  4. SİYASET Haberleri

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  • Hamdi İslamHamdi İslam1 sa önce
    İktidar kendi halkına kendi vatandaşına meydan okuyamaz hiçbir güç milletin iradesinden üstün değildir istanbul halkı belediye başkanını seçti böyle saçma şeyler nasıl olur.

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