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Avrupa Afgan diplomatlar Avrupa'da göreve başlayacak!
Avrupa

Afgan diplomatlar Avrupa'da göreve başlayacak!

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Afgan diplomatlar Avrupa'da göreve başlayacak!

Afganistan İslam Emirliğinden 6 diplomatın önümüzdeki günlerde görevlerine başlamak üzere Afganistan'ın Avrupa ülkelerindeki büyükelçiliklerine gönderilmesi bekleniyor.

Afganistan İslam Emirliğinden 6 diplomatın önümüzdeki günlerde görevlerine başlamak üzere Afganistan'ın Avrupa ülkelerindeki büyükelçiliklerine gönderilmesi bekleniyor.

Kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir kaynak, TOLOnews'e Afganistan İslam Emirliği ile bir dizi Avrupa ülkesinin İslam Emirliği'nden diplomat kabul etme konusunda anlaşmaya vardığını doğruladı.

Kaynaklara göre, önümüzdeki günlerde altı diplomatın görevlerine başlamak üzere Afganistan'ın Avrupa ülkelerindeki büyükelçiliklerine gönderilmesi bekleniyor.

Siyasi analist Moin Gul Samkanai, "Bu, her iki tarafın da çıkarına çünkü Avrupa da değişimden geçerken Afganistan ile diplomatik ilişkilerini kademeli olarak güçlendirmeye çalışıyor." dedi.

Avrupa ve Afganistan arasındaki bu anlayış, İslam Emirliği heyetinin bu yıl 22 Haziran'da Brüksel'de düzenlenen bir toplantıya katılmasının ardından geldi.

 

Belçika'daki İslam Emirliği heyetinin başkanı Abdulkahhar Belhi'ye göre, görüşme bir başarı ve güven inşa etme yolunda atılmış bir adım olup, Avrupa'daki Afgan vatandaşları için konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlaması olasılığını da beraberinde getirdi.

TOLOnews'e konuşan eski diplomat Aziz Maarij şunları söyledi: "Afganistan'ın uluslararası toplumla mevcut durumu ve dünya tarafından resmen tanınmamış olması göz önüne alındığında, bu yine de bir ilerlemedir; en azından Afganistan'ın altı ülkedeki konsolosluk ofisleri yeniden açılabildi."

Şu anda İslam Emirliği temsilcileri, Almanya'nın Bonn ve Berlin şehirlerindeki iki konsolosluk ve Norveç'teki Afganistan Büyükelçiliği de dahil olmak üzere, Afganistan'ın Avrupa'daki bazı diplomatik temsilciliklerinde bulunuyor.

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