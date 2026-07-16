Psikoloğa gideceğine buraya geliyor: Böyle bir oda ne gördünüz ne duydunuz

YER KALMAYINCA TAVANI DA DEĞERLENDİRDİ: Koleksiyon odasının tamamını kendi emeğiyle hazırladığını söyleyen Murat Cingöz, "Ailenin en küçüğüyüm, beş kardeşiz. En küçük olmamdan dolayı büyüklerim hep bana oyuncak hediye getirirdi. Aslında kendimi bildim bileli koleksiyon yapıyorum ama referans noktam bin dokuz yüz doksan bir yılında satın aldığım ilk model arabayla başladı. Bu sene otuz beşinci yılı geride bıraktık. Yıllar içerisinde koleksiyonum on beş bin parçayı geçti. Yer kalmayınca gözümü tavana diktim. Tavana da kendi tasarladığım, üç boyutlu yazıcıyla ürettiğim aparatlarla yaklaşık üç bin beş yüz model arabayı sabitledim." dedi.