Psikoloğa gideceğine buraya geliyor: Böyle bir oda ne gördünüz ne duydunuz

Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz, çocuk yaşta başladığı model araba koleksiyonculuğunu 35 yıldır sürdürüyor. Binlerce model arabaya ev sahipliği yapan koleksiyon odasını kendi tasarlayan Cingöz, buranın kendisi için adeta bir terapi alanına dönüştüğünü söyledi. Çocukluğundan bu yana koleksiyon yaptığını belirten Cingöz, 1991 yılında aldığı ilk model arabayla koleksiyonunun bugünkü halini almaya başladığını ifade etti. Hot Wheels, Matchbox, Tomica ve Mini GT başta olmak üzere birçok markaya ait 15 binden fazla model arabayı bir araya getiren Cingöz, yer kalmayınca odanın duvarlarını, raflarını ve tavanını da kendi tasarımıyla değerlendirdi.