İstanbul’u çile kentine çevirenler utansın! Vatandaş arkasına bakmadan terk ediyor

Ecdat yadigarı İstanbul, CHP zihniyetinin vizyonsuzluğu ve iş bilmezliği altında her geçen gün daha da yaşanmaz bir hal alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı "İç Göç İstatistikleri", İstanbullunun artık bu çileye dayanamayarak şehirden kaçtığını tescilledi. Algı operasyonlarıyla, reklam bütçeleriyle ve tatil sevdalarıyla megakentin 5 yılını heba eden CHP’nin idaresindeki İstanbul, 2024 yılına kıyasla çok daha az insanın tercih ettiği bir yer olurken; göç edenlerin sayısında ise adeta patlama yaşandı.