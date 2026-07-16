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İstanbul’u çile kentine çevirenler utansın! Vatandaş arkasına bakmadan terk ediyor

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İstanbul’u çile kentine çevirenler utansın! Vatandaş arkasına bakmadan terk ediyor

Ecdat yadigarı İstanbul, CHP zihniyetinin vizyonsuzluğu ve iş bilmezliği altında her geçen gün daha da yaşanmaz bir hal alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı "İç Göç İstatistikleri", İstanbullunun artık bu çileye dayanamayarak şehirden kaçtığını tescilledi. Algı operasyonlarıyla, reklam bütçeleriyle ve tatil sevdalarıyla megakentin 5 yılını heba eden CHP’nin idaresindeki İstanbul, 2024 yılına kıyasla çok daha az insanın tercih ettiği bir yer olurken; göç edenlerin sayısında ise adeta patlama yaşandı.

#1
Foto - İstanbul’u çile kentine çevirenler utansın! Vatandaş arkasına bakmadan terk ediyor

Türkiye'nin en yüksek nüfuslu kenti İstanbul, 2025'te 2024'e kıyasla daha az göç alırken daha fazla göç verdi.

#2
Foto - İstanbul’u çile kentine çevirenler utansın! Vatandaş arkasına bakmadan terk ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan "İç Göç İstatistikleri"ne göre, 2025'te 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti.

#3
Foto - İstanbul’u çile kentine çevirenler utansın! Vatandaş arkasına bakmadan terk ediyor

Ülke içinde şehir değiştirenler il bazında incelendiğinde, 3 büyük ilin hareketliliğin büyük kısmına ev sahipliği yaptığı görüldü.

#4
Foto - İstanbul’u çile kentine çevirenler utansın! Vatandaş arkasına bakmadan terk ediyor

Bu kapsamda, Türkiye'nin en yüksek nüfuslu kenti İstanbul, 2024'te 395 bin 485 göç alırken geçen yıl bu sayı 329 bin 912'ye geriledi. İstanbul'dan göç edenlerin sayısı ise 2024'te 369 bin 453 iken geçen yıl 371 bin 258 olarak hesaplandı.

#5
Foto - İstanbul’u çile kentine çevirenler utansın! Vatandaş arkasına bakmadan terk ediyor

Böylece megakent, geçen yıl 2024'e göre daha az göç aldı, daha fazla göç verdi. Ankara ve İzmir daha az göç aldı

#6
Foto - İstanbul’u çile kentine çevirenler utansın! Vatandaş arkasına bakmadan terk ediyor

Ülkenin diğer büyük 2 kenti Ankara ve İzmir ise 2025'te bir önceki yıla göre daha az göç aldı. Şehir değiştirerek Ankara'ya gelenlerin sayısı bir önceki yıl 202 bin 402 iken 2025'te 176 bin 833'e geriledi.

#7
Foto - İstanbul’u çile kentine çevirenler utansın! Vatandaş arkasına bakmadan terk ediyor

İzmir'de ise söz konusu sayılar sırasıyla 117 bin 889 ve 106 bin 83 oldu. Böylece 3 büyük şehrin geçen yıl aldığı göç sayısı 612 bin 828, verdiği göç 615 bin 647 olarak hesaplandı.

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