  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'da kaç kişi sandığa gitmedi? Sayısı belli oldu

İslam Memiş'ten dolar kuru için 35 lira açıklaması! Tuzaklara dikkat 'Bir kez daha düşünün' diyerek uyardı! İşte yeni fiyatlar

Erdoğan'ın seslendirdiği "beraber yürüdük" şarkısının klibi izlenme rekoru kırdı!

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Davutoğlu: Toplumsal barış iklimine ihtiyaç var

Türkiye'nin doğalgazını çalma girişimi! Çok sayıda ülke dev rezerve çökmek için harekete geçti

Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı! Türkiye'den çağrı

CHP'li Erol'dan genel başkanına büyük teselli: O yaşına rağmen müthiş bir performans gösterdi!

TÜİK'ten 'Enflasyon' ve doğal gaz açıklaması

14 Mayıs'tan önce AK Parti'ye gönül verenlere tehditler savuruyordu! Şirin Payzın karalar bağladı
Yerel Maltepe'de Orhangazi Şehir Parkı'ndaki kazada 4 kişi yaralandı
Yerel

Maltepe'de Orhangazi Şehir Parkı'ndaki kazada 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-05-30 06:55:00 - 2023-05-30 06:56:01
Maltepe'de Orhangazi Şehir Parkı'ndaki kazada 4 kişi yaralandı

Maltepe sahilindeki Orhangazi Şehir Parkı'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki parkın girişinde otomatik bariyerden giriş için kart aldığı sırada kontrolden çıkan, Y.A'nın (33) idaresindeki otomobil, sürücünün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ilerlemeye başladı.

Parka giren araç burada oturan G.K. (45), S.Ö. (25), K.A. (36) ve Z.K.'ye (21) çarptıktan sonra durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Y.A. işlemler için emniyete götürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yerel

Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Aktüel

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23