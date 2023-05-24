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Gündem Maltepe'de korkunç kaza
Gündem

Maltepe'de korkunç kaza

Yeniakit Publisher
2023-05-24 07:04:00 -
Maltepe'de korkunç kaza

Gelen son dakika haberine göre; Maltepe, D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan otomobil, çalışma yapan belediye işçilerine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde Bostancı mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan otomobil, karayolunda çalışma yapan belediye işçilerine çarptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin, kaza ile ilgili çalışması sürüyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/maltepede-korkunc-kaza-53434

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