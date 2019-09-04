Maltepe’de kitap fuarı heyecanı

Maltepe Belediyesi Kitap Fuarı, “Edebiyatın Eylül Durağı” sloganıyla 9 Eylül’de başlıyor. Bir hafta boyunca sürecek fuarda, Türkiye ve dünya çapında tanınmış 55 yazar, 106 imza günü etkinliği ve 30 söyleşi ile dopdolu bir program kitapseverleri bekliyor.

Maltepe Belediyesi tarafından 9-15 Eylül tarihleri arasında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan kitap fuarı, edebiyattan medya dünyasına, müzikten siyasete, felsefeden spora kadar pek çok ünlü ismi ağırlama hazırlanıyor. 9 Eylül Pazartesi günü Orhan Kemal’in oğlu yazar Işık Öğütçü’nün “Orhan Kemal Müzesi ve Orhan Kemal Çalışması” söyleşisi ile başlayacak olan fuarda, aynı gün Lütfiye Pekcan, Kürşat Başar ve Merve Çanak’ın imza günü etkinlikleri yapılacak.

Şair Ahmet Telli’nin onur konuğu olarak katılacağı fuarda, 30 söyleşi yapılacak. 10 Eylül salı günüNasuh Mahruki ile “Kendi Everest’inize Tırmanın”, Halil İbrahim Özcan, İbrahim Tığ ve Güney Özkılınç ile “Yerel Yönetimlerde Kültür Politikaları”, Sema Korcan, Celal Çalık ve Aydın Ilgaz ile “Kerem Korcan’ın Anısına”, Dr. Özden Toprak, Prof. Dr. Sedat Cereci, Doç Dr. Cengis Asiltürk ile “Edebiyat ve Sinemada Hoşgörü”, Buket Uzuner ve Mehtap Meral ile “Kadınsız Edebiyat Kadınsız Hayatın Aynasıdır” söyleşileri, 11 Eylül çarşamba günü, Hıfzı Topuz ve Öner Ciravoğlu ile “Tanıdığım Edebiyatçılar”, Pelin Batu ile “Hayatın Seyrini Değiştiren Kadınlar” “10 şiir 10 şarkı” söyleşileri gerçekleştirilecek.

Edebiyat da konuşulacak sanat da

Fuar kapsamında, 12 Eylül Perşembe günü “Nazım Alpman, Akın Birdal, Halil İbrahim Özcan ve Nevzat Çelik ile “Bizim 80’lerimiz”, Kenan Başaran, Mahir Ünal Eriş, Vedat Özdemiroğlu, Metin Tekin ve Uğur Vardan ile “Futbolun Alt Metni”, Ataol Behramoğlu ve Nebil Özgentürk ile “12 Eylül Edebiyatı” söyleşileri, 13 Eylül Cuma günü Tayfun Atay ile “Masallardan Romanlara Filmlere Dizilere Hayallerimizin Seyri”, İoanna Kuçuradi, Betül Çotuksöken, Zekiye Kutlusoy ve Muttalip Özcan ile “Felsefe Nedir? Ne İşe Yarar?”, Işık Baykurt, Ömer Kurt, Tahir Şilkan ve Kenan Kocatürk ile “Köy Enstitüleri ve 90. Yaşında Fakir Baykurt Yaşamı ve Eserleri” söyleşileri, 14 Eylül Cumartesi günü Faik Bulut ile “Horasan”, İnci Aral ile “Yazmanın Büyüsü”, Ahmet Ümit ile “Türk Polisiye Romanının Benzersiz Kahramanı Başkomiser Nevzat”, Murat Ağırel ile “Yolsuzluk”, Ali Mahzuni Şerif, Ali Öztunç ve Semih Çelenk ile “Halk Edebiyatında Ozanlar”, Adnan Özyalçıner ile “Edebiyatımızda Adnan Özyalçıner”, İsmail Saymaz ile “Şehvetiye Tarikatı”, Mustafa Hoş, Mustafa Kemal Erdemol ve Orhan Gökdemir ile “Yeni Medya Düzeni” Burak Aksak ile “Bir Fikrim Var” söyleşileri yapılacak.

Fuar, 15 Eylül Pazar günü Ege ile “Edebiyat ve Müzik”, Selim Temo ile “Horasan ve Kürtler”, Erdoğan Aydın ile “Demokrasi Güçleri Ne Yapmalı?”, Deniz Durukan ve Vedat Sakman ile “Şiir ve Müzik Birlikteliği”, Enver Aysever ile “Semtimize Sağanak Aşk Lazım” söyleşileri ile sona erecek.

55 yazar eserlerini imzalayacak

55 imza etkinliğinin yapılacağı fuar boyunca Uğur Dündar, Ahmet Ümit, İsmail Saymaz, Nasuh Mahruki, Buket Uzuner, Hıfzı Topuz, Pelin Batu, Nilgün Ilgaz, Aydın Ilgaz, Ahmet Turgut, Nazım Alpman, Akın Birdal, Nevzat Çelik, Kenan Başaran, Mahir Ünal Eriş, Murat Aksoy, Yıldırım Kaya, Emre Erdal, Nebil Özgentürk, Ataol Behramoğlu, Tayfun Atay, Cezmi Ersöz, Bahar Çuhadar Özyurt, Ahmet Ercanlar, Şükrü Erbaş, Rıza Zelyut, İnci Aral, Erdal Emre, Cemal Canpolat, Murat Ağırel, Ali Mahzuni Şerif, Ali Öztunç, Mustafa Hoş, Mustafa Kemal Erdemol, Ege, Makbule Cengiz, Selim Temo, Vedat Sakman, Enver Aysever gibi Türkiye ve dünya çapında tanınmış isimler, eserlerini vatandaşlar için imzalayacak. 30’un üzerinde yayınevinin yanı sıra sahaf ve kırtasiyelerin stant açacağı fuarda, indirimli kitaplar okurlarıyla buluşacak.