Maltepe’de iptal edilen terminallerin saydığı oylar yeniden sayılacak
.
14 Nisan 2019 Pazar 23:19
Maltepe’de iptal edilen terminallerin saydığı oylar yeniden sayılacak
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 23:19
YORUM YAZ