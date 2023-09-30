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Yerel Maltepe’de bir AVM’de yangın çıktı
Yerel

Maltepe’de bir AVM’de yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-30 08:40:00 - 2023-09-30 09:07:37

İstanbul Maltepe’de bir AVM’de yangın çıktı.

Maltepe’de bir AVM’de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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