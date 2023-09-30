Maltepe’de bir AVM’de yangın çıktı
İstanbul Maltepe’de bir AVM’de yangın çıktı.
Maltepe’de bir AVM’de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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İstanbul Maltepe’de bir AVM’de yangın çıktı.
Maltepe’de bir AVM’de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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