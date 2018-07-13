Maltepe'de babasına bombalı paket göndermişti! İşte cezası...

Davanın son celsesinde baba şikayetinden vazgeçti ancak mahkeme cezada herhangi bir indirime gitmedi.

BABASINA BOMBALI PAKET GÖNDERMİŞTİ

Bombalı saldırı olayı, 11 Kasım 2016 günü Maltepe'de meydana geldi. Başına motosiklet kaskı takan Alican Kurdaş, babasının iş yerine gelip görevlisine Özdemir Osman Kurdaş'a ulaştırılmak üzere bir paket bıraktı.

Paketin Kurdaş'a teslim edilmesinin ardından açıldığı esnada patlama meydana geldi ve Kurdaş ile beraber olay yerinde bulunan şirketin ortağı Şahnur Ağaik ile sekreter Sevgi Özcan yaralandı.

Paketi getirenin Özdemir Osman Kurdaş'ın 30 yaşındaki oğlu Alican Kurdaş olduğu tespit edildi.

Tutuklanan bombacı evlat hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından toplamda 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.