Maltepe Üniversitesi MBA! Maltepe Üniversitesi burs ücretleri

ÖSYS sonuçlarına göre Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksekokulu dışındaki programların tam ücretli kontenjanlarını birinci sırada tercih ederek yerleşen adaylardan (%25 ve %50 kontenjanlara yerleşenler hariç olmak üzere); İstanbul ili Maltepe ilçesi sınırları içerisindeki bir liseden mezun olan veya nüfusa kayıtlı olduğu il-ilçesi İstanbul-Maltepe olan veya en az son bir yıldır İstanbul ili Maltepe ilçesinde ikamet edenlere, kesin kayıt sırasında %25 indirim uygulanır.

Maltepe Üniversitesi bursları

Lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına İstanbul dışından kayıt yaptıran öğrencilerden (son bir yıldır İstanbul dışındaki bir ilde ikamet ettiğini belgelemesi koşuluyla), yerleştirmeye esas puan türündeki Türkiye geneli başarı sıralaması 1 – 10.000 arasında olanlara ücretsiz barınma ve üç öğün yemek, 10.001-20.000 arasında olanlara ise yalnızca ücretsiz barınma imkânı sağlanır.

Maltepe Üniversitesi öğrenim ücretleri