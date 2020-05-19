  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram tatlıları ve tarifleri | Yöresel ve yeni tatlı tarifleri

Midye baklava nasıl yapılır? Bayramlık midye tatlısı tarifi

Vuhan korkunç yemeği araştırdı! 1500 farklı koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ilısu Barajı açılışı gerçekleştiriliyor... - CANLI

Batman’da sosyal mesafenin korunması için müthiş üretim
için kalan
Aktüel

Maltepe sokakları 19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi

Maltepe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı folklor ve bando ekibiyle sokaklarda kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:53:56 -
Maltepe sokakları 19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi

Maltepe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı folklor ve bando ekibiyle sokaklarda kutladı. Vatandaşlar, evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde dans ederek müziklere eşlik ederken, renkli görüntülere sahne olan etkinlik drone ile havadan görüntülendi.


Maltepe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl sokaklarda kutladı. Bando takımı Maltepe sokaklarında gezerek çeşitli şarkılar ve marşlar söylerken, folklor grubu ise danslarını sergiledi. Evlerinde bulunan vatandaşlar da birbirinden güzel şarkılara ve danslara eşlik etti.



"Evlerinde bu coşkuyu yaşatıyoruz"


Maltepe Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara, “Herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Biz Maltepe Belediyesi olarak minibüs yolundan başlayıp Maltepe merkeze kadar devam eden coşkulu kortejler yapardık, on binler katılırdı. Şimdi maalesef salgın nedeniyle vatandaşlar evlerinde. Biz de artık evlerine geliyoruz. Evlerinde bu coşkuyu yaşıyoruz. 4 gündür bütün mahalle ve sokaklarımızda dolaşmadığımız yer kalmadı. Bu coşkuyu bütün Maltepelilerle birlikte yaşıyoruz” dedi.


Çocuklarıyla birlikte etkinliği izlemeye gelen bir vatandaş, “Bu anlamlı günde Maltepe Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Evde kaldığımız, kutlama yapamadığımız bu günlerde evlerimize gelip bu kutlamaları yaptıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.


Öte yandan, coşkulu anların yaşandığı etkinlik drone ile havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı