Maltepe Kaymakamlığı'ndan Aylin Sözer cinayetine ilişkin açıklama

Maltepe Kaymakamlığı, öğretim üyesi Aylin Sözer'in bıçaklanarak öldürülüp ardından yakılması olayının zanlısının gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü açıkladı.

Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Ekranlarda yaptığı açıklamalarla tanınan öğretim görevlisi Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından boğazı kesilerek öldürülmesinin ardından yakıldı.

Maltepe Kaymakamlığı şahsın gözaltına alındığını açıklayarak olaya ilşkin açıklama yaptı.

Maltepe Kaymakanlığı'ndan açıklama

Maltepe Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "29 Aralık 2020 günü Maltepe ilçesinde meydana gelen kasten öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı K.A.’nin A.S. isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde K.A.’nin A.S. isimli kadın şahsı öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli şahıs K.A. gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır. Tahkikat işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.