Malta ve Fransa dışişleri bakanları görüştü

ROMA (AA) - Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Libya hükümeti ile yaptıkları anlaşma sayesinde 3 binden fazla düzensiz göçmenin sınırlarından girmesini engellediklerini belirtti.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan ziyareti sonrasında bir diğer Akdeniz ülkesi Malta'yı ziyaret etti ve burada Maltalı mevkidaşı Bartolo ile görüştü. İki bakan, baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Times of Malta gazetesinin haberine göre, iki bakan, Akdeniz'deki düzensiz göç ve Libya krizi başta olmak üzere pek çok konuyu ele aldı.



Ev sahibi bakan Bartolo, Akdeniz'deki güvenlik meselelerinin doğrudan Avrupa'daki güvenlik meselelerine bağlı olduğunu ve bunları tartıştıklarını söyledi.



Bartolo, Malta'nın Afrika kıtası ile Avrupa arasındaki konumunun durumu zorlaştırdığını belirtirken, "Bu yıl, adaya rekor sayıda düzensiz göçmen gelişi kaydettik." dedi.



Avrupa'nın güney sınırlarının şu anda sadece bir veya iki Libya Sahil Güvenlik botu tarafından korunduğunu dile getiren Bartolo, "Ancak, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığımız iş birliği neticesinde 3 binden fazla insanın güney sınırlarımızdan girmesini engelledik." diye konuştu.



Malta Dışişleri Bakanı, kitlesel göçün temel nedenlerinin irdelenmesi gerektiğini ve ayrıca buna, Afrika ülkelerinin Sahra geçişlerini en aza indirme ve Libya Sahil Güvenlik ekiplerine devriye ile yardım etmenin de dahil olduğunu belirtti.



Bartolo, AB içinde göçmenlerin yeniden dağıtımının "çok başarılı" ilerlemediğini, 15 yıl içinde adaya gelen göçmenlerin sadece yüzde 15'inin diğer Avrupa ülkelerine taşındığını da sözlerine ekledi.



- Le Drian: "Libya'da ateşkesin uygulanması için çalışmalıyız"



Konuk Fransız Bakan da Avrupa'nın güney sınırındaki göçü daha iyi kontrol etme konusunda Malta ile benzer görüşlere sahip olduklarını aktarırken, Fransız göç yetkililerinin güney Avrupa ülkeleriyle düzensiz göç konusunda yük paylaşımı taahhüdünün bir parçası olarak Malta'ya daha sık seyahat edeceğine dair söz verdi.

Le Drian, göç konusunda sorumluluk ve dayanışmanın, Libya'ya yakın Malta gibi ülkeler için farklı bir anlamı olduğunu ifade etti.

Konuk bakan, göç konusunda geçici çözümlerdense kalıcı stratejilere yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Libya konusunda benzer görüşü paylaştıklarını savunan Le Drian, "Libya halkının kontrolünde olmayan bir Libya görmek, utanç verici olurdu. Libya'da ateşkesin uygulanması ve Libya petrolü üzerindeki ambargoları kaldırmak için çalışmalıyız. Ayrıca silah ambargosuna, tüm taraflarca uyulduğunu sağlamak için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

