Malta, AB'den düzensiz göç konusunda somut adım bekliyor

ROMA (AA) - Malta Başbakanı Robert Abela, düzensiz göç konusunda Avrupa Birliğinden (AB) somut adımlar görmek istediklerini belirtti.



AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in dün ve bugün olmak üzere yaptığı iki günlük ziyaret, ada basınında geniş yankı buldu.

Malta basınında yer alan haberlere göre, Malta Başbakanı Abela, Michel'e ada etrafında devriye uçuşu yaptırarak, karşı karşıya kaldıkları düzensiz göç akınına dair bilgi verdi.



Abela'nın Michel'e, "Silahlı kuvvetlerimiz, binlerce hayat kurtardı ancak ne yazık ki biz dayanışmadan artık bahsedemiyoruz. Bizim somut eylem görmeye ihtiyacımız var." dediği basına yansıdı.



Abela'nın, göçmenleri Malta'da tutmak için AB’den daha fazla kaynak almalarının artık bir çözüm olmadığını belirterek, "Bu sorunun, ortaya daha fazla para koyarak çözüleceğine inanmıyoruz. Çözüm, yük paylaşımıdır. Burası AB'nin de sınırı." ifadelerini kullandığı kaydedildi.



Başbakan Abela, Michel'e kurtarılan göçmenlerin Avrupa içinde yeniden yerleştirilmesinin daimi bir mekanizma üzerinden olmasının da önemli olduğunu belirtti.



