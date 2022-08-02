Malmö hangi ülkenin takımı? Malmö oyuncuları kimler? Malmö hangi ligde?
Sivasspor, Avrupa Ligi play-off turunda Malmö eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki Malmö nasıl bir takım? Malmö hangi ülkenin takımı? Malmö oyuncuları kimler? Malmö hangi ligde?
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İsveç'in Malmö ile Lüksemburg'un Diddeleng takımlarının eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki Malmö hangi ülkenin takımı? Malmö oyuncuları kimler? Malmö hangi ligde?
Malmö nasıl bir takım?
Malmö FF, İsveç'in Malmö şehrinde 1910'da kurulmuş olan bir futbol kulübüdür. Renkleri mavi ve beyazdır. 22 İsveç Lig Şampiyonluğu, 14 Kupa Şampiyonluğunun yanı sıra bir de Avrupa Kupası finali oynama başarısı vardır.
IFK Göteborg ve AIK ile birlikte toplam 43 lig şampiyonluğunu paylaşmış durumdadır ve İsveç Futbol Kulüplerinin Üç Büyükler'i olarak adlandırılır. 1979 yılında Nottingham Forest ile oynadığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali ile bunu başaran tek İsveç kulübü olmuştur.
Eski MFF oyuncuları Martin Dahlin, Stefan Schwarz, Patrik Andersson ve Zlatan Ibrahimović vb. hem millî takımı hem de Avrupa'nın Ajax, Arsenal, FC Barcelona, Bayern Münih, Benfica, Juventus ve Roma gibi büyük kulüplerini temsil etmişlerdir.
Aynı zamanda Malmö FF'e bağlı kadın futbol takımı da süper ligde mücadele etmektedir.
Malmö takım kadrosu
Dušan Melichárek
Eric Larsson
Jonas Knudsen
Behrang Safari (2. kaptan)
Søren Rieks
Oscar Lewicki
Fouad Bachirou
Arnór Ingvi Traustason
Markus Rosenberg (kaptan)
Guillermo Molins
Anders Christiansen
Felix Beijmo (Werder Bremen'den kiralık)
Rasmus Bengtsson
Romain Gall
Erdal Rakip
Bonke Innocent
Marcus Antonsson
Lasse Nielsen
Johan Dahlin
Franz Brorsson
Jo Inge Berget
Amel Mujanić[upper-alpha
Tim Prica[upper-alpha
Laorent Shaban