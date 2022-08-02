Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İsveç'in Malmö ile Lüksemburg'un Diddeleng takımlarının eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki Malmö hangi ülkenin takımı? Malmö oyuncuları kimler? Malmö hangi ligde?

Malmö nasıl bir takım?

Malmö FF, İsveç'in Malmö şehrinde 1910'da kurulmuş olan bir futbol kulübüdür. Renkleri mavi ve beyazdır. 22 İsveç Lig Şampiyonluğu, 14 Kupa Şampiyonluğunun yanı sıra bir de Avrupa Kupası finali oynama başarısı vardır.

IFK Göteborg ve AIK ile birlikte toplam 43 lig şampiyonluğunu paylaşmış durumdadır ve İsveç Futbol Kulüplerinin Üç Büyükler'i olarak adlandırılır. 1979 yılında Nottingham Forest ile oynadığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali ile bunu başaran tek İsveç kulübü olmuştur.

Eski MFF oyuncuları Martin Dahlin, Stefan Schwarz, Patrik Andersson ve Zlatan Ibrahimović vb. hem millî takımı hem de Avrupa'nın Ajax, Arsenal, FC Barcelona, Bayern Münih, Benfica, Juventus ve Roma gibi büyük kulüplerini temsil etmişlerdir.

Aynı zamanda Malmö FF'e bağlı kadın futbol takımı da süper ligde mücadele etmektedir.

Malmö takım kadrosu

Dušan Melichárek

Eric Larsson

Jonas Knudsen

Behrang Safari (2. kaptan)

Søren Rieks

Oscar Lewicki

Fouad Bachirou

Arnór Ingvi Traustason

Markus Rosenberg (kaptan)

Guillermo Molins

Anders Christiansen

Felix Beijmo (Werder Bremen'den kiralık)

Rasmus Bengtsson

Romain Gall

Erdal Rakip

Bonke Innocent

Marcus Antonsson

Lasse Nielsen

Johan Dahlin

Franz Brorsson

Jo Inge Berget

Amel Mujanić[upper-alpha

Tim Prica[upper-alpha

Laorent Shaban