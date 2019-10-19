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Mallorca Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Peki, Mallorca Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

19 Ekim 2019 Cumartesi 23:55
Mallorca Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Peki, Mallorca Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Cumartesi gününün kapanış maçında Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İşte, Mallorca Real Madrid maçının detayları...

 

MAÇ SONUCU: 1-0

 

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Mallorca oldu.

7. dakikada ev sahibi ekip Lago'nun golüyle öne geçti.

İki ekip de mücadele boyunca rakip kaleyi defalarca yokladı. Ancak aradıkları golü iki ekip de bulamadı.

Mücadelede başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Mallorca oldu.

Maçın 74. dakikasında Odriozola ikinci sarıdan kırmızıyla oyun dışı kaldı.

La Liga'da 18 puanı bulunan Real Madrid 22 Ekim Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak. 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 23:55
  1. Mallorca Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
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