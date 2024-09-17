Mallarına el konan seyyar satıcı ağlayarak sitem etti: Pazartesi okullar açılacak, ben ne yapacağım abi?
Manisa'da zabıta ekiplerinin mallarına el koyduğu seyyar satıcı, "Pazartesi okullar açılacak, ben ne yapacağım abi?" sözleriyle hıçkıra hıçkıra ağladı.
Manisa Belediyesine bağlı zabıta ekipleri aracında meyve sebze satan bir seyyar satıcının mallarına el koydu. Seyyar satıcı el koyma işlemine sitem ederken gözyaşlarını tutamadı. Zabıta ekiplerine şu sözlerle sitem etti:
"Pazartesi okullar açılacak, ben ne yapacağım abi? Sabıkalıyız diye işe de almıyorlar. Bir çıkış yolu gösterin bana abi!"
Milli Gazete