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Gündem Malkoç’tan mücadele çağrısı
Gündem

Malkoç’tan mücadele çağrısı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Fransa Ombudsmanı Claire Hédonn, Almanya Federal Parlamento Dilekçe Komisyonu Başkanı Marian Wendt ve Avrupa Ombudsmanı Emily O’Reilly’e mektup yazarak İslam düşmanlığına karşı mücadeleye davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:09:00 -
Malkoç’tan mücadele çağrısı

Malkoç, ombudsmanlara yazdığı mektupta, Kovid-19 salgını sürecinde bütün dünya ülkelerinin birlik ve beraberlik içinde olması gerekirken, İslam ve yabancı düşmanlığının evrensel bir sorun haline gelmesinin üzücü olduğunu belirtti. Malkoç, mektubu, son zamanlarda Müslümanlara yönelik yapılan, Türk halkını derinden üzen çok sayıda şikayet başvurusu alınan rahatsız edici gelişmelere dikkat çekmek için yazdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Fransa’da daha önce yayımlanan ve Müslüman dünyasını derinden üzen Hz. Peygamber’e dair çirkin karikatürlerin tekrar gündeme getirilmesi sonucu oluşan olaylarla ilgilidir. Fransa’da son günlerde üst düzey devlet yöneticileri tarafından gündeme getirilen İslam dinini yapılandırmaya yönelik çalışmalar da oldukça sıkıntılıdır.

Ayrımcılık bitsin

Sonuç olarak, özellikle son zamanlarda yaşanan bu tür üzücü olaylardan sonra sizi Avrupa geneline yayılmış olan ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile mücadeleye ve evrensel değerleri savunmaya davet ediyorum. Bu konuda güçlerimizi birleştirebiliriz. Nefretin giderilmesi için herkes elinden gelenin daha fazlasını yapmalıdır.”

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