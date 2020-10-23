  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Malkoç acının başkenti Gence’de
Gündem

Malkoç acının başkenti Gence’de

Kardeş Azerbaycan’a moral ziyaretinde bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, temasları kapsamında ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:42:00 -
Malkoç acının başkenti Gence’de

 Yeni Akit  Ankara 

Burada konuşan Aliyev, Türkiye’nin Azerbaycan’a gösterdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Malkoç da Ermenistan’ın Karabağ çatışmalarında insan haklarını ihlal ettiği belirterek hazırlanan raporu uluslararası kuruluşlarla paylaşacağını söyledi. Şeref Malkoç ve beraberindekiler daha sonra Ermenistan’ın balistik füze ile vurduğu Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’deki enkaz bölgesinde incelemelerde bulundu.

Azerbaycan’ın Kamu Başdenetçisi Sabina Aliyeva, Gence Valisi Niyazi Bayramov ve Türkiye’nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk’ten enkaza ilişkin bilgi alan Malkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu vahşilik affedilmeyecek

“Masumların üzerine bomba atmak ve onları gece öldürmek cinayettir, vahşettir ve tarihin hiçbir döneminde bu affedilmemiştir. Azerbaycan’ın meşru müdafaasını, uluslararası hukuka uygun olarak kendi topraklarını savunmasını biz insan hakları kurumu ve ombudsman olarak yürekten destekliyoruz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan!
Gündem

Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürürken, Azerbaycan ordusu bölgede bir grup Ermeni aske..
İP'li Lütfü Türkkan'dan bomba iddia!
Siyaset

İP'li Lütfü Türkkan'dan bomba iddia!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili FETÖ'cü sözleri..
CHP'li başkan koronavirüse yakalandı
Yaşam

CHP'li başkan koronavirüse yakalandı

Adana’nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay