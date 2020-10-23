Malkoç acının başkenti Gence’de

Yeni Akit Ankara

Burada konuşan Aliyev, Türkiye’nin Azerbaycan’a gösterdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Malkoç da Ermenistan’ın Karabağ çatışmalarında insan haklarını ihlal ettiği belirterek hazırlanan raporu uluslararası kuruluşlarla paylaşacağını söyledi. Şeref Malkoç ve beraberindekiler daha sonra Ermenistan’ın balistik füze ile vurduğu Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’deki enkaz bölgesinde incelemelerde bulundu.

Azerbaycan’ın Kamu Başdenetçisi Sabina Aliyeva, Gence Valisi Niyazi Bayramov ve Türkiye’nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk’ten enkaza ilişkin bilgi alan Malkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu vahşilik affedilmeyecek

“Masumların üzerine bomba atmak ve onları gece öldürmek cinayettir, vahşettir ve tarihin hiçbir döneminde bu affedilmemiştir. Azerbaycan’ın meşru müdafaasını, uluslararası hukuka uygun olarak kendi topraklarını savunmasını biz insan hakları kurumu ve ombudsman olarak yürekten destekliyoruz.”